В 2020 году инклюзивные школы оснастят специальным оборудованием

Алексей Текслер подчеркнул, что это одна из основных задач, стоящих перед правительством.

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Создание комфортных условий для обучения в коррекционных и инклюзивных школах — одна из основных задач, стоящих перед правительством Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, во время прямой линии.

«Мы ставим себе задачу по инклюзивному образованию, чтобы дети учились в обычных школах. Сейчас 40% детей с ограниченными возможностями посещают обычные школы. Но необходимо создавать доступную среду. В рамках национального проекта мы будем заниматься этим, оборудовать школы», — отмечает губернатор.

Кроме того, в коррекционных и инклюзивных школах будут бороться с нехваткой специализированного персонала: дефектологов, логопедов, психологов.

«Большая проблема — люди. В подобных школах должны работать специалисты, большое внимание необходимо уделять этому. Необходимо полностью укомплектовать и обычные, и специальные школы педагогами», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что работа в данном направлении ведется, но впереди еще множество задач, которые предстоит решить.