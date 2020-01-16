Работа началась: политики Челябинской области выслушали предложения президента о поправках в Конституцию

Мнение высказали Челябинский политолог и член рабочей группы от региона

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Владимир Мякуш, Валерий Гартунг и Александр Калинин вошли в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию. Состав утвердил лично Владимир Путин. По мнению политологов, выбор президента абсолютно обоснован, все трое имеют большой опыт в политике и пользуются авторитетом у граждан. Первый много лет руководит региональным парламентом, второй положительно зарекомендовал себя в Госдуме, а третий попал в состав как хороший руководитель федеральной «Опоры России».

«Безусловно, у них есть хорошее знание с одной стороны законотворческих процессов, с другой стороны понимание настроений общественных, ожиданий, которые есть у жителей. Соответственно, такой выбор президента вполне логичен. Во время своей предвыборной компании губернатор Текслер и Гартунга, и Мякуша включал в свою сенаторскую тройку, демонстрируя, что эти политики в совместной связке могут работать эффективно и давать результаты», — отметил политолог Александр Мельников.

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал акцент на то, что ориентироваться следует именно на мнение граждан. Этим и предстоит заняться в ближайшие месяцы рабочей группе. Первая встреча состоялась уже сегодня, на которой Владимир Путин обозначил, чего ожидает от работы выбранных им политиков.

«Президент остановился на своих предложениях, он обратил внимание, что мы в Конституцию вносим изменения, которые уточнят защиту прав граждан, в частности, защиту прав граждан на достойное пенсионное обеспечение и индексацию пенсии. Речь идет не об изменении фундаментально прав граждан, а об уточнениях, которые усиливают защиту прав граждан», — рассказал депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Члены рабочей группы должны будут аккумулировать предложения, поступающие от граждан, чтобы «на выходе» выдать обществу понятные юридические формулировки.

«Самое главное, наша задача — связать юридические формулировки, скажем так, их так выверить, чтобы они были понятны обществу. У нас очень часть представление общества и представление профессиональных юристов немножко отличаются. Группа создана в таком составе, чтобы мы нашли какие-то формулировки, которые будут понятны обществу», — пояснил Валерий Гартунг.

Помимо всего прочего рабочей группе предстоит прописать функции Госсовета, которые не должны дублировать функции Совета Федерации, представляющего в настоящее время интересы регионов.

«Третье, на что он обратил внимание, — это то, что мы не пересматриваем основы законодательства и не отменяем свои международные обязательства. Мы только прописываем в Конституции приоритет конституционных норм над международными обязательствами государства. На территории Российской Федерации Конституция имеет прямое действие и имеет высший приоритет», — подытожил Валерий Гартунг.

Уже завтра рабочая группа начнет работу по аккумулированию предложений, которые поступили и поступят от граждан. Предположительно, на работу уйдет около двух — трех месяцев.