«Направлены на корректировку политической системы в стране»: Александр Мельников о поправках в Конституции

Челябинский политолог объяснил, к чему приведет внесение изменений.

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В России готовится масштабное внесение поправок в Конституцию. Об этом в своем обращении к Федеральному собранию сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин. Значение грядущих изменений разъяснил политолог Александр Мельников.



«На самом деле там достаточно много значимых поправок. В целом они направлены на некоторую корректировку политической системы в стране, на усиление сразу нескольких органов. Дополнительные полномочия получает Государственная Дума, в части согласования Правительства. Дополнительные полномочия получает Совет Федерации. Серьезно усиливается такая структура как Госсовет, который будет формироваться Президентом. Очень серьезно усиливается Конституционный суд, который сможет проверять на предмет соответствия Конституции законы еще на стадии разработки», — отмечает Александр Мельников.

Кроме того, по мнению политолога, важными станут и поправки, касающиеся президента РФ.

«Мы видим стремление уйти от стороны меньшей централизованности власти в руках одного лица к более широкой ответственности, к усилению самых разных структур, соответственно разных людей вовлеченных в процесс управления государством», — подчеркнул Александр Мельников.

От Челябинской области в рабочую группу по изменению Констиутции вошли два представителя: депутат Госдумы из Челябинской области Валерий Гартунг и председатель южноуральского Заксобрания Владимир Мякуш. Также в состав включен и еще один южноуралец — председатель федеральной «Опоры России» Александр Калинин.

Отметим, что Владимир Путин уже ознакомился с проектом поправок от рабочей группы и внес на рассмотрение Государственной думы проект закона о поправке к Конституции РФ.