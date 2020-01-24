В президентский резерв вошли еще двое южноуральцев

Александр Козлов и Алексей Фартыгин пополнили список.

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Владимир Путин одобрил кандидатов, пополнивших резерв президента, ими стали заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Алексей Фартыгин и министр информационных технологий и связи Александр Козлов. В списке уже значится первый вице-губернатор области Виктор Мамин, который теперь представляет Челябинскую область.

Политологи уже высказали свое мнение по поводу того, что список пополнился не одним претендентом, а сразу двумя.

«Это говорит о том, что нынешняя руководящая команда состоит из сильных профессионалов. Мы понимаем, что этот проект, который проводится администрацией президента и находится под патронажем Владимира Путина очень серьезный. Чтобы попасть в список нужно пройти и профессиональную диагностику и проявить управленческие качества, если наши кандидаты смогли попасть, значит, это сильные руководители с хорошим потенциалом», — комментирует политолог Александр Мельников.

Также эксперты отмечают, что данный факт является хорошим потенциальным карьерным лифтом для избранных.

«Вхождение в президентский резерв — это, конечно, признание высокого уровня политической культуры команды нового губернатора. Оба кандидата яркие представители команды и давно заслужили это, я думаю, что их ждет большая карьера, возможно, федерального уровня, и это будет хорошим подспорьем для Челябинской области в целом, потому что такие лоббисты нам нужны», — считает политолог Андрей Лавров.

Оба руководителя успели зарекомендовать себя, как высокие профессионалы в своей сфере.

«Для Челябинской же области это отчасти вопрос престижа, люди, которые попадают в федеральный кадровый резерв — это люди, которые рассматриваются как потенциальные руководители федерального масштаба, в этом смысле регион показывает себя, как некую кузницу кадров. Грустно осознавать, что мы можем лишиться этих кадров, но с другой стороны обновление людей и их курсирование между регионами — это тоже хорошо, нам отчаянно не хватает свежей крови», — отметил политолог Алексей Ширинкин.

На сегодняшний день в списке уже 138 человек, трое из них - южноуральцы. Отметим, что Алексей Текслер сам ранее входил в президентский резерв, откуда и получил назначение на должность губернатора региона.