Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.71 -0.49 74.81 -0.83
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Владимир Путин подписал новые «майские» указы для правительства страны

Владимир Путин подписал новые «майские» указы для правительства страны

В числе приоритетных направлений — повышение качества питьевой воды и создание новых заповедников.
сегодня в 11:04
  |  Политика

После официального вступления в должность Президента Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ получил статус новых «майских» указов, декларирующих развитие страны на ближайшие 6 лет. Увеличение продолжительности жизни и численности населения, повышение уровня жизни и снижение количества бедного населения стало приоритетными задачами для Правительства. Особое внимание уделено технологическому прогрессу.

Постановляю Правительству РФ обеспечить вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%. — говорится в указе Президента.

Документ фиксирует следующие приоритетные направления: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.

Также указ предписывает кардинально снизить уровень загрязнения воздуха в крупных промышленных городах страны, повысить качество питьевой воды и создать новые заповедники для сохранения биологического разнообразия.

Напомним, ранее эксперты отметили близость реализуемой на Южном Урале политики указам Президента.

Политика
Владимир Путин вступил в должность Президента России
вчера в 14:48
Владимир Путин вступил в должность Президента России
Политика
Инаугурация Владимира Путина пройдет в прямом эфире «Первого областного»
вчера в 09:47
Инаугурация Владимира Путина пройдет в прямом эфире «Первого областного»
Общество
Нового начальника полиции Челябинской области назначил Владимир Путин
04.05.2018
Нового начальника полиции Челябинской области назначил Владимир Путин
Общество
Владимир Путин одобрил введение невозвратных билетов на поезда
19.04.2018
Владимир Путин одобрил введение невозвратных билетов на поезда
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Опасное селфи на дрейфующих льдинах Тургояка пытались сделать юные жительницы Миасса
сегодня в 13:02
Опасное селфи на дрейфующих льдинах Тургояка пытались сделать юные жительницы Миасса
Происшествия
Провалившуюся на челябинской дороге Газель тянули три эвакуатора
сегодня в 12:57
Провалившуюся на челябинской дороге Газель тянули три эвакуатора
Хоккей
Победная шайба Евгения Кузнецова отправила Евгения Малкина в отпуск
сегодня в 12:36
Победная шайба Евгения Кузнецова отправила Евгения Малкина в отпуск
Общество
10 улиц перекроют в Челябинске для широкого празднования Дня Победы. Список
сегодня в 12:27
10 улиц перекроют в Челябинске для широкого празднования Дня Победы. Список
Общество
Хлеб с микросхемой попался жителю Златоуста
сегодня в 11:43
Хлеб с микросхемой попался жителю Златоуста
Общество
Реконструкция пограничного пункта увеличит время его прохождения на пути к Казахстану
сегодня в 11:14
Реконструкция пограничного пункта увеличит время его прохождения на пути к Казахстану
Общество
Фронтовые треугольники раздадут 9 мая на челябинском железнодорожном вокзале
сегодня в 11:09
Фронтовые треугольники раздадут 9 мая на челябинском железнодорожном вокзале
Политика
Владимир Путин подписал новые «майские» указы для правительства страны
сегодня в 11:04
Владимир Путин подписал новые «майские» указы для правительства страны
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6