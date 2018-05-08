/ Владимир Путин подписал новые «майские» указы для правительства страны

В числе приоритетных направлений — повышение качества питьевой воды и создание новых заповедников.

После официального вступления в должность Президента Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ получил статус новых «майских» указов, декларирующих развитие страны на ближайшие 6 лет. Увеличение продолжительности жизни и численности населения, повышение уровня жизни и снижение количества бедного населения стало приоритетными задачами для Правительства. Особое внимание уделено технологическому прогрессу.

Постановляю Правительству РФ обеспечить вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%. — говорится в указе Президента.

Документ фиксирует следующие приоритетные направления: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.

Также указ предписывает кардинально снизить уровень загрязнения воздуха в крупных промышленных городах страны, повысить качество питьевой воды и создать новые заповедники для сохранения биологического разнообразия.

Напомним, ранее эксперты отметили близость реализуемой на Южном Урале политики указам Президента.