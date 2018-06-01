/ Владимир Путин позвонит губернатору во время «Прямой линии»

﻿Мероприятие впервые пройдет в новом формате.

Главы российских регионов получили рекомендацию остаться на рабочем месте 7 июня, в день проведения «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Губернаторы будут ждать звонка от первого лица государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам смотреть прямую линию. «Просили не уходить в отпуска и быть на рабочем месте», — уточнил один из источников. По словам другого собеседника, «всех глав регионов просили быть на связи». — передает РБК слова своих собеседников.

Также известно о других новшествах. В этом году в студии, где проходит эфир, не будет гостей. Владимир Путин сконцентрируется на вопросах, полученных по телефону или через сайт.