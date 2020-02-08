По 75 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны

Данный указ подписал Президент Владимир Путин.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин 7 февраля подписал указ о единовременных выплатах некоторым категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Так, выплаты в размере 75 тысяч рублей получат участники, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также вдовы и вдовцы военнослужащих.

А вот труженикам тыла, совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто выплатят по 50 тысяч рублей.

Единоразовые выплаты предусмотрены гражданам, проживающим на территории России, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

«Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты», — сказано в тексте указа.

В пенсионном фонде России заявили, что на данные выплаты потребуется около 60 миллиардов рублей.