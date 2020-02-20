«Люка во власти не должно быть никогда»: отставку Правительства обговорили заранее

Владимир Путин рассказал подробности о смене правительства.

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Опубликована первая часть видеоинтервью Владимира Путина агентству ТАСС. Президент рассказал, что для него отставка правительства не стала новостью, решение он принимал самостоятельно и заблаговременно, о чем и оповестил Дмитрия Медведева.

На вопрос журналиста о том, что под новую должность экс-премьера пришлось принимать новый закон, Путин ответил, что такая практика является нормой.

«Если что-то не отрегулировано в законе, то в соответствии с действующим законом страны, президент имеет право своим указом этот люк в законодательстве заполнить, люка во власти не должны быть никогда. Надо заранее все спокойно в деловой обстановке продумать и подготовить», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что у него возникла внутренняя уверенность в том, что по ряду ключевых направлений должны работать люди с иной, современной подготовкой. Владимир Путин рассказал, что на должность премьера было предложено четыре кандидата, но он выбрал другого человека — Михаила Мишустина по его личным и деловым качествам.