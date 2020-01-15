Путин предложил внести серьезные изменения в Конституцию

Президент считает, что потенциал основного закона 1993 года далеко не исчерпан.

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Глава государства заявил, что Россия не нуждается в принятии нового закона, однако предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок.

Владимир Путин предложил закрепить на Конституционном уровне обязательные требования к лицам, которые занимают должности критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Речь о главах субъектов, членах Совета Федерации, депутатах Госдумы, председателе правительства и его заместителях, федеральных министрах, руководителях иных федеральных органов, а также судьях — они не могут иметь иностранного гражданства, вида на жительство, либо иного статуса, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

«Миссия государственной службы именно в служении. Человек, который выбирает для себя этот путь, должен связать свою жизнь именно с Россией, нашим народом и никак иначе», — отметил Владимир Путин.

Более жесткие требования будут предъявляться и к президенту РФ, кандидат должен проживать на территории страны не менее 25 лет, также у него должно отсутствовать второе гражданство или вид на жительство в другом государстве не только на момент выборов, но когда бы ни было ранее.

Вопрос о том, что президент не должен занимать пост более 2-х сроков подряд, Путин не считает принципиальным, но согласен с ним.

Глава государства отметил необходимость закрепления в Конституции принципов единой системы публичной власти и построения эффективного взаимодействия между муниципальными и государственными органами.

Одно из важнейших заявлений президента коснулось минимального размера оплаты труда: он не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Также необходимо закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения, речь идет и о регулярной индексации пенсий.

Владимир Путин сказал о важности повышения роли губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне.

Также Путин предложил доверить Государственной думе утверждение кандидатуры председателя правительства РФ, а председателю правительства утверждать всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность.

«При этом Россия с ее огромной территорией и сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и существовать стабильно в форме парламентской республики, Россия должна оставаться сильной президентской республикой», — считает глава государства.

Поэтому право определять задачи и приоритеты деятельности правительства должно оставаться за президентом, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей и по утрате доверия.

Назначение руководителей всех силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации.

«Такой подход сделает работу силовых правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчетной обществу», — сказал Путин.

Такой принцип может быть применен и к назначению прокуроров регионов.

Владимир Путин предложил предусмотреть в Конституции возможность наделения Совета Федерации полномочиями отправлять конституционных и верховных судей в отставку за серьезные нарушения и по представлению президента.

Владимир Путин также предложил усилить роль конституционного суда, наделить его возможностью по запросам президента проверять конституционность законопроектов, принятых федеральным собранием до их подписания главой государства.

Политологи Южного Урала сразу отреагировали на заявления президента.

«Мы видим, что все озвученные президентом инициативы, в политическом блоке его выступления направлены на усиление роли различных органов власти. Сохраняя, по сути, свою президентскую республику, Путин предлагает большему количеству людей из органов власти, политической элиты, взять на себя ответственность и включиться в принятие ключевых решений. Объединяя усилия, выбрать тот верный путь, по которому будет двигаться страна», — прокомментировал политолог Александр Мельников.

Специалисты отметили много положительных моментов в речи президента.

«У нас очень сильная президентская власть, поэтому президент решил, как я понимаю, поделиться своими полномочиями с Федеральным Собранием, как с Госдумой, так и Советом Федерации. Естественно, эти вопросы носят фундаментальный юридический характер, поэтому проведение всенародного голосования, я считаю, логичным», — говорит депутат ЗСО Анатолий Брагин.

Послание президента вскоре повлекло за собой резонансное заявление об отставке правительства. Известно, что глава государства попросил нынешний состав продолжить свою работу до формирования нового кабинета министров.