Путин предложил убрать одно слово из Конституции, в статье о сроке президентства

Президент отметил, что неприкосновенна только первая статья.

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В ходе пятнадцатой пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина, он озвучил свою позицию по поводу внесения изменений и принятия новой Конституции.

«Что касается Конституции, то это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Я считаю, что Конституцию нам менять и принимать новую не следует», — подчеркнул Владимир Путин.

Однако президент пояснил, что вносить изменения не следует только в первую главу, поскольку в ней закреплены фундаментальные вещи. Внесение изменений в иные главы, Владимир Путин допускает.

«Можно было бы сделать относительно сроков — отменить оговорку „подряд“. У нас два срока подряд ваш покорный слуга отслужил, ушел, и потом имел конституционное право вернуться, потому что это было уже не два срока подряд. Можно было бы ее отменить, наверное», — отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что вносить изменения в Конституцию можно только после серьезной подготовки и обсуждения с общественностью.