Два представителя Челябинской области вошли в рабочую группу по изменению Конституции

Состав группы утвердил Владимир Путин.

Послушать 00:00

Президент Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. В неё вошли депутат Госдумы из Челябинской области Валерий Гартунг и председатель южноуральского Заксобрания Владимир Мякуш.

«Гартунг В. К. — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (по согласованию). Мякуш В. В. — председатель Законодательного Собрания Челябинской области (по согласованию)», — значатся имена в утвержденном президентом списке.

Владимир Мякуш после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию подчеркнул, что особый интерес вызвала часть выступления президента, посвященная вопросам конституционных поправок.

«Президент предложил серьезные, новаторские изменения. И это свидетельство зрелости политической системы страны, они приведут к усилению роли региональных властей, повышению роли законодательной власти и формированию активного гражданского общества», — отметил Владимир Мякуш.

Напомним, что Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию предложил внести несколько важных изменений в Конституцию. Среди них запрет на иностранное гражданство судьям, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы; главенство Конституции над международными документами; ужесточение требований к кандидатам в президенты и многое другое.

Предложенные поправки в будущем вынесут на всеобщее голосование граждан России.