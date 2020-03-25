Путин поручил продлевать льготы автоматически

Теперь не нужно будет бегать по инстанциям в целях подтверждения.

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Владимир Путин в связи со сложной ситуации, которая складывается в мире и в стране, поручил упростить процедуру продления льгот тем, кому они полагаются. В частности президент указал на необходимость их автоматического продления, без предоставления дополнительных справок.

«Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать эту поддержку», — привел пример президент.

Обратил внимание глава государства и на то, что ветераны и труженики тыла должны получить положенные им к 75-летию победы выплаты раньше обычного. По 75 000 и 50 000 от государства им выдадут уже в апреле, до майских праздников.