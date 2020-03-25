В России на время тяжелой ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, будут введены дополнительные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.
«Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев», — обратился к россиянам президент Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что основной задачей работодателей сейчас станет обеспечение стабильности на рынке труде.
К тому же, Владимир Путин отметил, что необходимо снизить в два раза размер страховых взносов для граждан, работающих на малых и средних предприятиях.
«Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся прежней, 30 процентов», — подчеркнул президент.
К тому же, пониженная ставка вводится на долгосрочный период, а не на ближайшие месяцы. Это позволит стимулировать работодателей повышать заработные платы сотрудникам.