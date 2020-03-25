Дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса вводятся в России

Они коснутся налогов и кредитования небольших предприятий.

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В России на время тяжелой ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, будут введены дополнительные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.

«Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев», — обратился к россиянам президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что основной задачей работодателей сейчас станет обеспечение стабильности на рынке труде.

К тому же, Владимир Путин отметил, что необходимо снизить в два раза размер страховых взносов для граждан, работающих на малых и средних предприятиях.

«Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся прежней, 30 процентов», — подчеркнул президент.

К тому же, пониженная ставка вводится на долгосрочный период, а не на ближайшие месяцы. Это позволит стимулировать работодателей повышать заработные платы сотрудникам.