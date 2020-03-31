Путин призвал к особому порядку обслуживания в магазинах и аптеках

Все меры направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

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Владимир Путин провёл совещание с полномочными представителями президента, в ходе которого сообщил, что в таких важных структурах жизнеобеспечения, как магазины, системы ЖКХ и другие организации, работающие во время нерабочей недели, должны соответствовать повышенным требованиям безопасности. Особое внимание президент обратил на магазины и аптеки.

«В магазинах, аптеках, нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан. Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми — это полтора‑два метра. Надеюсь, что все уже об этом знают. Это не мелочь»,— сказал президент.

Также Владимир Путин напомнил о том, что все организации обязаны строго соблюдать санитарный режим, регулярно проводить дезинфекции помещений и обеспечить сотрудников индивидуальными средствами защиты.

Кроме того, президент поручил полностью исключить попытки ограничить товарные потоки между регионами и пресекать любые факты спекуляции и монопольного взвинчивания цен.