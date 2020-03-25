Семьям с детьми будет дополнительно выплачено по пять тысяч рублей

Это одна из настоятельных рекомендаций Владимира Путина.

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Сегодня, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам в связи с коронавирусной ситуацией в мире. В своей речи он высказал ряд рекомендаций, которые необходимо ввести в данное время. И он подчеркнул, что все они должны обязательно соблюдаться.

Так, одним из пунктов стала материальная поддержка семей с детьми до трёх лет. Эти выплаты начнутся уже с апреля.

«В ближайшие 3 месяца дополнительно выплачивать всем семьям по 5 тысяч рублей ежемесячно, на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно», — подчеркнул Владимир Путин.

Такая поддержка особенно важная для семей, где дети не посещают ясли и детский сад. А также для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком.

А в семьях, где есть дети в возрасте от трёх до семи лет, Владимир Путин предложил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось ранее, а уже в июне. Также он попросил губернаторов регионов ускорить передачу данных из ЗАГСов.

Президент таким образом рассказал о самом важном приоритете — сохранить жизнь и здоровье граждан. Он назвал все меры принципиальными и ключевыми для страны.