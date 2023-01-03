Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Семьи погибших участников СВО получат 5 миллионов рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих. Соответствующий документ главой государства был подписан сегодня, 3 января, и был опубликован на интернет-портале правовой информации.

В документе в числе прочего говорится о том, что семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время спецоперации на Украине, выплатят по пять миллионов рублей. Для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов рублей.

Документы для получения льгот участниками спецоперации и семьями погибших в боях должны выдаваться в режиме «одного окна», следует из поручения Путина. Президент РФ поручил разработать поправки о единой системе льгот и соцгарантий для военнослужащих ДНР и ЛНР в период с 2014 года.

Кроме того, Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергея Шойгу к 1 февраля доложить об обеспечении войск в спецоперации вооружением, обмундированием, экипировкой и другими средствами.