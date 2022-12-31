Участникам СВО из Магнитогорска вручили благодарственные письма от Владимира Путина

Награды двое молодых людей получили за образцовое выполнение боевых заданий

Глава Магнитогорска Сергей Бердников вручил благодарственные письма от Владимира Путина двум молодым людям, вернувшимся из зоны специальной военной операции. Награда магнитогорцам присуждена «за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перед началом официальной части Сергей Бердников пообщался с рядовыми Константином Смирновым и Максимом Гребенщиковым, которые на момент объявления спецоперации служили по контракту и оказались первыми в зоне боевых действий. Максим Гребенщиков признался, что страха как такового не было, при этом он боялся, что после участия в СВО станет жестоким и черствым человеком.

Домой молодой человек вернулся после восстановления от двух ранений, полученных во время выполнения заданий. В ближайшем будущем планирует пойти работать по профессии — строителем-проектировщиком. По его словам, опыт участия в СВО дал ему спокойствие, уверенность и внутреннюю силу.

«Было приятно познакомиться с ребятами, пожать руки и вручить государственные награды. Невозможно выразить словами благодарность и признательность людям, которые, рискуя собственной жизнью, встали на защиту нашей страны. Ими будут гордиться не только современники, но и потомки»,— сказал глава Магнитогорска.