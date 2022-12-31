Глава Магнитогорска Сергей Бердников вручил благодарственные письма от Владимира Путина двум молодым людям, вернувшимся из зоны специальной военной операции. Награда магнитогорцам присуждена «за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга», сообщили в пресс-службе городской администрации.
Перед началом официальной части Сергей Бердников пообщался с рядовыми Константином Смирновым и Максимом Гребенщиковым, которые на момент объявления спецоперации служили по контракту и оказались первыми в зоне боевых действий. Максим Гребенщиков признался, что страха как такового не было, при этом он боялся, что после участия в СВО станет жестоким и черствым человеком.
Домой молодой человек вернулся после восстановления от двух ранений, полученных во время выполнения заданий. В ближайшем будущем планирует пойти работать по профессии — строителем-проектировщиком. По его словам, опыт участия в СВО дал ему спокойствие, уверенность и внутреннюю силу.
«Было приятно познакомиться с ребятами, пожать руки и вручить государственные награды. Невозможно выразить словами благодарность и признательность людям, которые, рискуя собственной жизнью, встали на защиту нашей страны. Ими будут гордиться не только современники, но и потомки»,— сказал глава Магнитогорска.