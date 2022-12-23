Владимир Путин присвоил семерым жителям Челябинской области госнаграды

Медалей и почетных званий удостоились работники предприятий региона

Президент России Владимир Путин наградил семерых жителей Челябинской области. Пятеро получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», двоим присвоили звание «Заслуженный работник пищевой индустрии». Указ главы государства от 22 декабря опубликован на интернет-портале официальной информации.



Согласно указу, медаль «За заслуги перед Отечеством II степени» получили:

Сергей Бессонов, слесарь Кыштымского медеэлектролитного завода;

Тамара Кириллова, инженер-технолог Кыштымского медеэлектролитного завода;

Александр Елховский, начальник участка ООО «Объединенная сервисная компания»;

Андрей Карякин, главный механик ООО «Объединенная сервисная компания»;

Александр Тарарыков, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования ООО «Объединенная сервисная компания»

Почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии» присудили:

Ольге Никифоровой, оператору линии транспортирования сырья АО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов „СИТНО“»;

Тамаре Югатовой, начальнику отдела хлебозавода ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат».

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградой специалиста челябинского радиотелецентра Наталью Дикову, она также получила орден «За заслуги перед Отечеством».