Путин: Мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе

Президент поручил губернаторам наращивать мощности медучреждений.

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Владимир Путин сегодня, 8 апреля, провел видео-совещание с главами регионов. В первую очередь он обратил внимание членов Правительства РФ и губернаторов на то, что в настоящей ситуации необходимо в первую очередь направить все силы на существенное наращивание ресурсов и мощностей медицинских учреждений, они должны находиться в режиме повышенной готовности каждый день.

«Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах, инфекционных отделениях», — озвучил Владимир Путин.

Порядка 13 миллиардов из федерального бюджета выделено на приобретение медтехники, в том числе так необходимых сейчас аппаратов ИВЛ, а также реанимобилей и карет скорой помощи. Последние начнут поступать в субъекты Федерации уже в этом месяце.

«Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объёме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша, ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно», — выразил надежду глава государства.

От губернаторов президент потребовал собранности, быстроты и профессионализма в действиях, «дорожить временем, каждым днем и каждым рублем». Главам регионов предстоит заранее быть готовыми к решению организационных и кадровых вопросов. В больницах должны быть сформированы квалифицированные бригады, которые будут готовы принимать и лечить больных с коронавирусной инфекцией.

«При этом поручаю Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Но подчеркну, предоставляя такую свободу манёвра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжёлым течением болезни», — подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что действия и мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории России и ее регионов — - это приоритетная задача для каждого руководителя.