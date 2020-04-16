Парад Победы 2020 года перенесён

Такое решение принял президент России.





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Парад победы 2020 года официально перенёс. Такое решение озвучил президент страны Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности. Глава государства отметил, что праздник 9 мая провести в срок не получится из-за рисков, связанных с коронавирусом. Также Владимир Путин заверил, что все празднования, связанные с 75-летием победы в Великой Отечественной войне состоятся, но не назвал точную дату.



«Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году. Будет и парад в Москве, и марш Бессмертного полка. Обязательно будет», — сказал Владимир Путин.

Отметим, что ранее перенести праздник президента попросили представители ветеранских организаций. Это решение они назвали сложным, но подчеркнули, что в этом году нет гарантии безопасного проведения празднования. Под обращением подписались президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков.