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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал выступление Владимира Путина, которое он произнес во время видеоконференцсвязи с главами субъектов РФ.
«Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в своё выступление. В данном случае я не могу вам сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы её слышали», — отметил пресс-секретарь.
Речь о том, как Владимир Путин в своей речи обратился к россиянам, ссылаясь на историю.
«Страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы», — сказал президент.
По словам Дмитрия Пескова, вычеркнуть Киевскую Русь из российской истории — невозможно.