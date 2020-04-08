Нельзя «всех под одну гребенку»: Владимир Путин призвал губернаторов поддержать бизнес

Глава государства поручил уделить внимание каждому предприятию.

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Согласно Указу президента, подписанному ранее, все субъекты Российской Федерации должны были подготовить собственные планы по введению оптимальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Для борьбы с COVID-19 главам регионов были предоставлены дополнительные полномочия, чтобы они могли выстроить политику, исходя из внутренней ситуации.

«Сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверено, учитывать ситуацию в каждом населённом пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте Федерации в целом, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых — защита жизни и здоровья людей», — отметил Владимир Путин.

При этом он обратил внимание на то, что нельзя из-за этого останавливать экономику. В тотальном закрытии транспортного, грузового и пассажирского сообщения между регионами, а также массовом ограничении деятельности предприятий нет смысла, если обстановка позволяет предпринять иные меры. В пример глава государства привел Москву.

«Обращаю внимание, даже в Москве с её плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий — „всех под одну гребёнку“ — такого нет. Многие столичные компании продолжают работу или перешли на удалённый режим», — сказал Владимир Путин.

Президент поручил губернаторам создать такие условия, чтобы бизнес мог вернуться в прежний режим работы. Сделать по его словам, это необходимо «продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию». В регионах должны быть проработаны четкие и понятные перечни организаций, которые не могут осуществлять деятельность в период самоизоляции из-за повышенных рисков.

«Остальные предприятия не надо „грузить“ разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности. И, конечно, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьёзные, а могут быть ещё более значимыми», — отметил президент.

Глава государства ранее поручал разработать в каждом субъекте Федерации свой региональный список стратегических предприятий, которые играют важную роль в экономике. В этой связи Владимир Путин вновь обратился в губернаторам с поручением вникнуть в проблемы каждого предприятия, чтобы сохранить занятость населения.

«Что касается федерального уровня, то здесь хочу сказать о следующих новых решениях. Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза — с 30 до 15 процентов. Сделали это, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера, как уже говорил, носит долгосрочный характер», — добавил Путин.

В качестве дополнительных, экстренных мер президент предложил применить отсрочки по страховым взносам в социальные фонды на полгода для всех предприятий малого и среднего бизнеса, по примеру микроорганизаций.

«Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев. Однако специально обращал внимание Правительства после встречи с предпринимателями: не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — добавил Владимир Путин.

Правительству и Центробанку глава государства поручил в пятидневный срок разработать программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям максимально сохранить рабочие места, а, следовательно, и доходы населения.