/ Борис Дубровский движению «За возрождение Урала»: «Важно обеспечить широкую общественную поддержку»

Сформированы задачи на следующий политический сезон.

Борис Дубровский выступил перед участниками расширенного заседания движения «За возрождение Урала». Его председатель выступил перед участниками со всего региона. В своей речи Дубровский напомнил о нескольких значимых для области событий, которые утвердили со времен предыдущего заседания.

Знаковым стало решение федерального правительства включить проект ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» в транспортную стратегию Российской Федерации. В регионе продолжается подготовка к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Работа идет в постоянном контакте с федеральными коллегами, проектными организациями, инвесторами. Времени остается немного, и для нас сейчас дорог каждый день. Причем это вопрос не только профессионалов, это масштабная задача для всей области, и в этом плане важно обеспечить широкую общественную поддержку нашим проектам. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также глава отметил ряд положительных изменений в экономической и социальных сферах. Свое выступление Борис Дубровский завершил напоминанием о предстоящих довыборах в нескольких муниципалитетах области в следующем году и значимости общественного движения в информировании граждан.

Напомним, также сегодня в ходе расширенного заседания областного Совета движения «За возрождение Урала» делегаты выбрали нового первого заместителя. Им стала Юлия Капкова. Все участники проголосовали единогласно.