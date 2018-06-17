/ Борис Дубровский: «Мы всегда будем благодарны врачам за высокий профессионализм»

Глава региона поздравил представителей системы здравоохранения.

Сегодня, 17 июня, свой профессиональный праздник отмечают представители медицинской сферы. В этот день чествуют не только врачей, но и фельдшеров, медсестер и медбратьев. Борис Дубровский отметил лучших представителей медицины губернаторскими премиями. Глава региона произнес теплые слова и пожелания в адрес представителей нелегкой профессии.

Сберечь здоровье граждан, облегчить боль и страдания человека, вернуть ему здоровье, а порой и спасти жизнь — это действительно великая задача: и по-человечески, и в государственном масштабе. Уровень медицины определяет качество жизни, служит главным индикатором настроения людей, которые рассчитывают на своевременную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Мы всегда будем благодарны врачам за высокий профессионализм и служение, фельдшерам и медсестрам — за теплую заботу и участие. — отметил в своем поздравлении губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В завершении глава региона пожелал всем медицинским работникам здоровья, благополучия и успехов в работе.

Напомним, День медицинского работника отмечается ежегодно в России. Дата всегда разнится, этот праздник приходится на третье воскресенье июня.