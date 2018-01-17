/ 184 миллиарда долгов спишут с россиян

Налоговая амнистия коснется физических и юридических лиц.

Российские власти проведут налоговую амнистию, в ходе которой простят юридическим и физическим лицам более 184 миллиардов рублей. Такую цифру назвал министр финансов РФ. Она складывается из нескольких сумм.

На списание просроченных налогов претендуют 20 миллионов россиян, совокупный объем задолженности которых Минфин оценивает в 41 миллиард рублей. Индивидуальным предпринимателям готовы списать задолженности в рамках специальных налоговых режимов, по упрощенным налогам, налогу на объединенный доход и оплате патента. Сумма списания по этим статьям оценивается в 15,8 миллиарда рублей, на льготу смогут претендовать около 3 миллионов ИП. — передает ТАСС слова министра финансов РФ Антона Силуанова.

Также индивидуальным предпринимателям спишут долги по страховым взносам. На эти льготы претендуют около 700 тысяч бизнесменов, а совокупная сумма списания оценивается в 127 миллиардов рублей.