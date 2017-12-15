/ «Территория Бизнеса» и «Газпромнефть-Корпоративные продажи» стали партнерами

Они намерены провести совместные мероприятия для предпринимателей.

На этой неделе в МФЦ «Территория Бизнеса» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом развития малого и среднего предпринимательства и «Газпромнефть-Корпоративными продажами». В планах партнеров — проведение совместных мероприятий для предпринимателей и реализация проектов для бизнеса.

Мы рады сотрудничать с «Газпромнефть-Корпоративными продажами». У нас есть общие интересы — развитие бизнеса не только в Челябинской области, но и во всей стране. Уверен, что наше сотрудничеству принесет пользу предпринимателям. — прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития МСП.

Артур Юсупов провел для Дмитрия Гузеева и его коллег экскурсию по многофункциональному центру «Территория Бизнеса», рассказал о сути проекта и возможностях, которые он открывает перед предпринимателями Челябинска. В рамках рабочей встречи партнеры обсудили передовой опыт Челябинской области в поддержке малого и среднего бизнеса, а также форматы участия «Газпромнефть-Корпоративных продаж» в развитии этого направления.

Наше предприятие поддерживает малый и средний бизнес, использующий коммерческий транспорт. Мы понимаем его потребности и предлагаем топливо и сервисы для повышения эффективности. В лице Фонда мы нашли надежных партнеров в Челябинской области и совместно разрабатываем инструменты для малого и среднего предпринимательства Южного Урала. — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Корпоративных продаж» Дмитрий Гузеев.

МФЦ «Территория Бизнеса» открыт по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в мае 2017 года с целью создания комфортных условий для создания и ведения бизнеса в регионе. Всего в МФЦ «Территория Бизнеса» можно получить порядка 300 услуг. За полгода в центр обратилось более 10 000 человек.

«Газпромнефть-Корпоративные продажи» — дочернее предприятие «Газпром нефти», занимается реализацией нефтепродуктов и оказанием услуг корпоративным клиентам с помощью топливных карт через сеть АЗС. Среди клиентов предприятия — государственные и муниципальные службы, транспортно-логистические компании, крупные розничные сети, службы такси. Карты принимаются на 2700 АЗС «Газпромнефть» и партнеров в России, странах СНГ и Европы. Количество действующих топливных карт, по которым заправляются клиенты, составляет 647 000.