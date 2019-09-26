«Прощай декларация»: депутатов сельских поселений освободят от финансового отчета

Докладывать они будут только о покупках на крупную сумму.

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Депутатов сельской местности могут избавить от ежегодного декларирования доходов. Нововведения коснутся тех, кто работает на непостоянной основе. После того, как депутата избирают, за 4 месяца он должен произвести первичное декларирование своих доходов, имущества и расходов. В Законодательном собрании Челябинской области приняли поправки в законопроект в первом чтении.

«На федеральном уровне были приняты некоторые поправки. Депутаты предоставляют декларации только в том случае, если в отчетном периоде у них было приобретение имущества, которое превышает трехлетний доход депутата, его супруги или несовершеннолетних детей», — прокомментировал сайту «Первый областной» председатель комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.

Внесение этих поправок позволит упростить задачу формирования местных советов депутатов. Это вызывало затруднения, поскольку в селе все люди знают друг друга, и открывать доход для соседей возможные депутаты не хотели.

Когда изменения вступят в силу, депутатам сельских поселений необходимо будет лишь уведомлять о том, что за прошедший год они не совершали покупки на сумму, которая превысит трехлетний доход.