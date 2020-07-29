Минюст объяснил, как будет работать идея о конфискации «серых» доходов

Мера коснется не всех россиян.

Послушать 00:00

Министерство юстиции Российской Федерации разъяснило идею о конфискации незарегистрированных доходов. Данное предложение касалось только чиновников, которые из-за занимаемой должности обязаны декларировать свое имущество, сообщает издание РБК.

«В министерстве пояснили, что законопроекты призваны создать механизм обращения в доход государства подозрительных денежных средств, поступивших на счета чиновников, обязанных подавать декларации. Конфискация станет возможной, „если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не предоставлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения“», — цитирует ответ ведомства издание.

Напомним, что ранее Минюст выступил с идеей о внесении поправок в закон «О противодействии коррупции» и статью 235 Гражданского кодекса. Если поступившие средства на счета чиновника, его супруги или их детей превышают общий доход за отчетный период и два предыдущих года, необходимо подтвердить законность получения данных средств.