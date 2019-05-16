/ Алексей Текслер подчеркнул важность присутствия женщин в Законодательном собрании региона

Глава региона Алексей Текслер посетил ежегодную областную конференцию «Женское движение: вчера, сегодня, завтра». В рамках конференции рассмотрели такие вопросы, как реализация социальных инициатив, региональный аспект национальных проектов, национальные стратегии в интересах женщин 2018−2019 годов.

Алексей Текслер обратился к участникам конференции с приветственным словом, в котором подчеркнул необходимость присутствия женщин в Законодательном собрании региона.

Алексей Текслер признался в любви «Союзу женщин Челябинской области». Он отметил, что в Законодательном собрании Челябинской области всего 10% женщин и что этого очень мало. Глава региона подчеркнул необходимость присутствия женщин во власти. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Также Алексей Текслер поблагодарил членов Союза за содействие и помощь в развитии области.