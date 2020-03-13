Профилактику коронавируса губернаторы УрФО обсудили в Челябинске

На входе в здание правительства каждый из них смог продезинфицировать руки в новом аппарате.

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Аппарат для дезинфекции рук поставили на входе в резиденцию Челябинского губернатора. Воспользоваться новым гигиеническим помощником могут все работники и посетители правительства. Это одна из мер по профилактике коронавируса, который широко «шагает» по миру. Ежедневно в СМИ появляются сообщения о закрытии границ в странах, введениях карантинов и ограничительных мероприятий. Сегодня замок на границу повесила Чехия. То, какие меры принимаются для профилактики новой инфекции на Урале, сегодня в Челябинске обсудили губернаторы УрФО. В столице Южного Урала их собрал полпред президента Николай Цуканов.

Пока коронавирус обходит города Урала стороной, но риск проникновения инфекции все же есть. Многие жители УрФО продолжают ездить отдыхать за границу, не смотря на риск заражения. В вузах регионов учится большое количество студентов-иностранцев, в том числе жителей Китая, где коронавирус начал свой путь.

«В субъектах УрФО, по данным миграционной службы, зарегистрировано 10 836 граждан КНР. В наших крупнейших вузах в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени учатся 2 242 студента из Китая», — обозначил статистику Николай Цуканов.

Кроме того, полпред отметил, что сою лепту может внести и падение рубля. Главам регионов необходимо проследить, чтобы в свете последних экономических событий не произошло резкого скачка цен на дезинфицирующие средства, маски и лекарства.

Николай Цуканов обратил внимание на то, что Урал одним из первых начал вводить профилактические меры для предупреждения распространения коронавируса. Один из первых карантинов появился в Тюмени. Работает карантинный пункт и в Челябинске. В противотуберкулезном диспансере сейчас остаются 8 граждан КНР. Признаков коронавирусной инфекции у них нет. Кроме того, в городе нашей области ввели ограничения на проведение массовых мероприятий.

Во всех аэропортах УрФО прилетающих проверяют тепловизорами, а тех, кто возвращается из стран «опасного списка» отправляют на карантины и обязательные диагностики. Проверки проходят и все, кто в данный момент или в ближайшее время переболел пневмонией. Все медицинские работники прошли обучение и знают порядок действий в отношении пациентов с подозрением на коронавирус.

По последним данным, в мире уже больше 128 тысяч заражённых, погибли более 5 тысяч человек.