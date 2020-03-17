На 96 тысяч рублей вытянул улов рыбаков-браконьеров в Челябинской области

Незаконная ловля стала причиной уголовных сроков.

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Двоих жителей Юрюзани осудили за незаконную ловлю рыбы. На рыбалку на Нязепетровское водохранилище южноуральцы отправились в августе 2019 года. Взяв с собой запрещённые лесковые сети и рассекая воды на личном плавающем транспорте, мужчины выловили плотву, окуня, судака и ерша общим весом более 38 килограммов, чем причинили ущерб живности в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства на сумму 96 115 рублей.

«Нязепетровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Юрюзани, совершивших преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ „незаконная добыча водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства, группой лиц по предварительному сговору“»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мужчины получили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, прокурор района предъявил исковое заявление о взыскании с осуждённых причинённого ущерба в интересах Российской Федерации. Судом требования прокурора полностью удовлетворены.