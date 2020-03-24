Заботимся о гражданах: полиция региона перешла на режим повышенной дезинфекции

Тем не менее, приемы жителей продолжаются.

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Сотрудники полиции перешли на режим повышенной профилактики. Дезинфекции и масочный режим были введены для защиты здоровья граждан.

«В помещениях, где ведется прием граждан и работа с доставленными лицами служащие и сотрудники органов внутренних дел обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты. Регулярно проводится дезинфекция помещений антисептическими веществами», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

Прием граждан ведется в штатном режиме. Население сотрудники встречают в защитных масках и перчатках, а в промежутках между встречами проводится влажная уборка с применением дезинфекторов.