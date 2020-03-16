15-летнему насильнику вынесли приговор в суде Миасса

Злодеяния подросток совершил в августе прошлого года.

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В Миассе Челябинской области вынесли приговор 15-летнему подростку, который изнасиловал девочку и совершил кражу. В ходе судебного заседания установили, что произошло в тот роковой день.

Инцидент произошёл вечером 25 августа 2019 года. 15-летний подросток распивал спиртные напитки вместе с 12-летней девочкой. Затем юноша решил «приударить» за своей подругой, однако та стала сопротивляться. Тогда подросток Миасса, применив силу и угрожая убийством, изнасиловал девочку, после чего еще и обокрал ее.

«Миасским городским судом вынесен приговор местному жителю 2004 года рождения за совершение преступлений, предусмотренных пунктом „б“ части 4 статьи 131 „изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством, в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста“, а также части 1 статьи 158 УК РФ „кража, то есть тайное хищение чужого имущества“»,— сообщили в пресс-службе Миасского городского суда Челябинской области.

За содеянное насильнику назначили 6 лет и 10 дней лишения свободы. Кроме того, в пользу потерпевшей в счёт компенсации морального вреда взыскано 150 000 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинской областной суд.