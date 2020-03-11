«Приветствую своевременность этих предложений»: Алексей Текслер оценил решение президента внести поправки в Конституцию

Губернатор обсудил и падение курса рубля на совещании с муниципалитетами.

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Сегодня, 11 марта, глава Челябинской области Алексей Текслер в рамках совещания с главами муниципалитетов обсудил ряд важных для региона проблем. И начал губернатор с поправок в Конституцию и выступления президента в Госдуме.

«Уважаемые коллеги, начать наше совещание хочу с федеральной, общегосударственной повестки. Вчера состоялось выступление нашего президента Владимира Путина на пленарном заседании Госдумы. Глава государства дал свою оценку самым активным дискуссиям, которые сегодня ведутся о внесении изменений в Конституцию. Очевидно, что разработанный по инициативе президента пакет поправок призван закрепить пройденный за последние 20 лет путь нашей страной, создать незыблемую основу для поступательного эволюционного развития, как было сказано, „на длительную историческую перспективу“, а также гарантировать невозможность отката назад. Об этом президент заявил предельно откровенно, подчёркивая личную ответственность перед всеми гражданами нашей страны»,— сказал губернатор.

Также «понятной» и «логичной» была названа точка в обсуждении будущего института президентской власти после 2024 года, которую поставил сам Владимир Владимирович. Глава государства обозначил, что институт высшей государственной власти в России должен адекватно отвечать её развитию, сбережению ценностей, суверенитета, целостности и нерушимости границ государства, а также социального смысла развития России во имя благополучия людей.

«Мы с вами понимаем, что без мощи президентской вертикали это невозможно, и лично я хочу поприветствовать своевременность этих предложений»,— отметил Алексей Текслер.

Также губернатор добавил, что после третьего чтения поправок на площадке Госдумы и рассмотрения их Советом Федерации у региональных властей и депутатов будет возможность детально рассмотреть предлагающийся пакет в Законодательном собрании региона.

«Вместе с тем подчеркну, окончательное решение о том, как должна развиваться страна, — за нашими гражданами в День голосования 22 апреля»,— напомнил губернатор.

Обсудил Алексей Текслер и проблему падения рубля. По его словам, события последних дней в экономике, курсовые колебания на нефтяном, фондовом и валютном рынках вызвали определённый резонанс.

«Но как сказал вчера в Госдуме президент: „Мы этот период пройдём, пройдём достойно, и экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентно способными“. За предыдущие годы благодаря взвешенной финансовой политике государства, а также тому самому соглашению с ОПЕКО об ограничении нефтедобычи, нашим государством были накоплены серьёзные резервы, в том числе фондом Национального благосостояния, вместе со средствами на счету по учёту дополнительных нефтегазовых доходов, на сегодняшний день этот объём составляет более 10 триллионов рублей. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть на протяжении до 10 лет»,— процитировал Владимира Путина губернатор.

Также он отметил, что такой резерв позволяет обеспечить стабильность пополнения федерального бюджета, в том числе в части транспорта в регионе, гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнений поручения президента по части социальных выплат, и реализацию планов в рамках нацпроектов.

«На региональном уровне областной бюджет утверждён, он составляет более двухсот миллиардов рублей, это самый большой бюджет за всю историю нашего региона, он сохраняет свои параметры и приоритеты, определённые исходя из целей национального развития, поставленных 204 Указом президента. Эти приоритеты — активное развитие социальной сферы и мер социальной поддержки, необходимой инфраструктуры и реального сектора экономики. Работать по всем этим направлениям нужно вместе, обращаю внимание на это „вместе“, это касается всех. Я понимаю, что банкиров в этом зале сегодня нет, но коллеги, курс доллара вырос до 71 рубля. Но мы что вчера видели в обменнике? И 75, и даже 80 видели. Господа банкиры, окститесь!»— призвал губернатор.

Добавим, эксперты говорят, что в скором времени рубль постепенно начнёт входить в «привычное русло» и постепенно подниматься, поэтому паниковать не стоит.