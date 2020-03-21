Карен Даллакян поддержал статью о защите животных в Конституции

Зоозащитник высказался за поправки.

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Этой весной в России состоится голосование за поправки в самый главный документ государства. За изменения, касаемые защиты животных, высказался известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян.

«В таком виде у нас конституция меняется в сторону гуманизации, потому что сами понимаете: обидел котенка — обидит и ребенка. Это не только к животным, но и к обществу в целом. Поэтому вот этот пункт, который есть в обновленной Конституции, это очень важный пункт, который мы двумя руками поддерживаем и очень рады, и это приведет к тому, что наше общество, наша страна станет гуманной», — заявил Карен Даллакян.

Поправку также поддержал депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Бурматов.

«Наша Конституция превращается из декларации о намерениях, которой она была до этого, поскольку она только провозглашала социальное государство, в документ фактически прямого действия. Таким образом, Конституция фиксирует социальные гарантии буквально, и это очень важный шаг вперед», — подчеркнул депутат.

Напомним, поправки Госдума приняла в третьем, окончательном чтении. Теперь решение за жителями России. Голосование пройдет 22 апреля.