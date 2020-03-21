Выбрать место голосования за поправки в Конституцию можно в МФЦ

Дату могут перенести.

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Челябинский Избирком подписал соглашение о сотрудничестве с Многофункциональным центром. Теперь в МФЦ можно получить открепительный талон. Сделать это станет возможным с 25 марта. Само голосование за поправки в Конституцию пройдет 22 апреля. Но дату могут перенести из-за пандемии коронавируса.

«Этот вопрос находится в зоне внимания. Если будут не дай бог какие-то изменения — возможно будет принято решение об изменения даты голосования. пока что дата голосования 22 апреля», — прокомментировал председатель избирательной комиссии Сергей Обертас.

Чтобы подать заявление, необходимо прийти в отделение МФЦ с паспортом. Специалисты помогут заполнить документы и выбрать подходящий избирательный участок. Весь процесс займет не более 15 минут. Также можно оставить заявление на Госуслугах или в территориальном отделении избирательной комиссии.