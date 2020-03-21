Известный южноуральский врач-кардиолог выступает за поправки о семье в Конституции

Олег Лукин рассказал о важности изменений.

Послушать 00:00

В семье Лукиных спортом занимаются все. Мама, папа, дочь Полина и двое ее братьев. Все они уверены, что он не только укрепляет тело и дух, но и развивает интеллект. Девочка уже восемь лет занимается фигурным катанием.

Максим Лукин занимается хоккеем. Вместе с отцом он любит кататься на лыжах. Еще одна особенность — почти все взрослые среди Лукиных выбрали профессию врача.

Одна из поправок в главный закон страны гласит: государство создает условия для всестороннего духовного, нравственного и интеллектуального развития детей. В Конституции хотят закрепить семейные ценности. Кроме того, государство будет заниматься воспитанием патриотизма, гражданственности и прививать молодому поколению уважение к старшим. Эти поправки поддерживает глава семейства — Олег Лукин.

«Взаимные обязательства, которые сейчас в поправки вносятся, о том, что не только родители обязаны заботиться о детях, но и дети должны заботиться о пожилых родителях. Вот эти поправки, на мой взгляд, очень важны. И обязательно должны быть в Конституции», — считает Олег Лукин.

После внесения поправок государство обязуется создать условия для достойного воспитания детей. Но вступят они в силу только по решению народа. Голосование назначено на 22 апреля.