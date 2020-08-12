«Пришло время все восстанавливать»: итоги поездки Алексея Текслера в Ашинский район

Губернатор выявил несколько проблем муниципалитета.

Послушать 00:00

Вчера, 11 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Ашинский район. За день он успел объехать Ашу, Кропачево, Сим и Миньяр и выявил как улучшения, так и большое количество проблем.

Изначально он провел встречу с главой района Виктором Лукьяновым. Так выяснилось, что на 2020 год в Ашинском муниципалитете запланирована реализация четырех проектов по газификации частного сектора в сумме 166,5 миллионов рублей. За счет экономии будут реализованы еще два проекта. А по итогам за прошлый год выяснилось, что продолжается работа на крытом катке, завершен ремонт общеобразовательной школы № 2, а на очистных сооружениях выполнена часть работ по реконструкции. И это итоги за прошлый год.

При этом, остались еще невыполненными некоторые поручения. К примеру, в Кропачево построена, но не запущена насосно-фильтровальная станция. Объект приняли без пуско-наладочных работ. Для запуска необходимо 6 миллионов рублей. Также не сдан детский сад на 240 мест в Аше. И более 15 лет в районе не работают загородные лагеря.

Губернатор принял решение, что детсад будет достроен и важно решить проблемы с отдыхом для детей.

Сегодня губернатор принял соответствующее решение, учреждение будет достроено.

«Вместе с предприятиями возьмите и восстановите муниципальные лагеря. Что, никто не может взять и сделать для детей района лагеря? Мы поможем. Сейчас наступают те времена, когда пришло время все восстанавливать», — подчеркнул Алексей Текслер.

А пообщавшись с жителями глава региона отметил еще ряд проблем. Это касается «мусорного» вопроса — нерегулярный вывоз его с контейнерных площадок. Также имеется нехватка медицинских работников и мест в дошкольных учреждениях. Дороги в неудовлетворительном состоянии из-за большегрузов, перевозящих щебень. А также местная достопримечательность — горнолыжный курорт Аджигардак, который выставлен на продажу из-за нехватки средств у предпринимателя.

«Ашинский район один из самых перспективных у нас в регионе. За текущий год есть успешные примеры реализованных проектов, но есть и проблемные объекты. Тема номер один по количеству жалоб от жителей — вопрос мусора. Поставлена задача, будут выделены дополнительные средства, приобретем транспорт. С мусором в Ашинском районе порядок будет наведен. Задач много, район для нас крайне важный. Мы обязательно будем его развивать», — резюмировал Алексей Текслер.

К слову, политолог Александр Мельников отметил, что эта поездка по Ашинскому району не просто «большая инспекция», а «очень дотошная инспекция».

«Такая очень насыщенная программа исполнима только при совпадении желания и возможностей. А именно: желания действительно увидеть на месте реальную картину и возможности поддерживать высокий уровень работоспособности», — заявил Александр Мельников.

Отметим, что сегодня, 12 августа, Алексей Текслер продолжает свои рабочие поездки по Челябинской области. И сегодня он посетит ЗАТО Трехгорный. Ожидается не менее «дотошная» инспекция.