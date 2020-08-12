Алексей Текслер поздравил южноуральцев с днём ВВС

«Высокий авторитет и преданность выбранной профессии всегда будут примером для сотен мальчишек», — заявил губернатор.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с днём военно-воздушных сил. Руководитель области подчеркнул, что многие мужчины региона проходили службу именно в войсках ВВС, которые, по словам Алексея Текслера, являются основой оборонной мощи России, а также символом профессионализма и самоотверженности.



«Приятно, что Южный Урал стал надежной и современной базой для подготовки штурманов и дислокации одного из стратегических авиационных полков России. Мы всегда гордились своими пилотами. Их высокий авторитет, любовь к крылатой технике и преданность выбранной профессии — защищать родину — всегда будут примером для сотен мальчишек, которые мечтают о небе»,— сказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер поблагодарил ветеранов и всех военнослужащих войск ВВС за мужество и твёрдость характера. Губернатор пожелал им благополучия и отметил, что жители региона дорожат мирным небом и спокойствием страны.

День военно-воздушных сил России отмечается 12 августа ежегодно. Он был введён указом президента России от 31 мая 2006 года. Однако исторически корни памятного дня уходят в начало века. В 1912 году в по Военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Именно по этой причине 12 августа считается началом военной авиации в России.