Алексей Текслер подвёл итоги визита в Трёхгорный

Проблемными объектами города стали школа № 106 и МСЧ № 72.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвёл итоги визита в Трёхгорный, который состоялся сегодня, 12 августа, утром. После осмотра города, глава региона обсудил с мэром Евгением Сычевым результаты поручений и текущие задачи, связанные с развитием округа.



Подчёркивается, что невыполненным осталось поручение по поиску инвестора для горнолыжного комплекса «Завьялиха». В эту же категории попала подготовка проектно-сметной документации школы № 106. Алексей Текслер заявил, что не примет ни одно из обстоятельств в качестве объяснений.

«Отговорки о том, что проектировщик не справился, ковид помешал, сроки сдвинулись — все эти обстоятельства я не принимаю во внимание. Планы должны выполняться четко»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Также на встрече обсуждались вопросы строительства ледового дворца в Трехгорном и завершение работ на стадионе «Труд», где необходимо обустройство беговой дрожки. Также запланировано возведение лыжероллерной трассы, о которой губернатора попросили местные жители. Затронули в рамках обсуждения и тему ремонта дорог и мостов. Глава региона поставил задачу готовить проектно-сметную документацию заранее.

«Хотелось бы, чтобы к моменту закрытия аварийных объектов проектирование уже было закончено и начиналась стройка, — вот этой динамики городу не хватает»,— отметил Алексей Текслер.

Другой важной темой для Трёхгорного стало здравоохранение. Именно о нём губернатору чаще всего жаловались в Instagram. В пресс-службе правительства подчеркнули, что МСЧ № 72 подчиняется Федеральному медико-биологическому агентству. Это не позволяет финансировать медсанчасть и реализовать действующие региональные программы поддержки системы здравоохранения.

«С руководством ФМБА, с Вероникой Игоревной Скворцовой обсуждал тему включения ФМБА в госпрограммы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — это точно будет реализовано. Дефицит кадров в здравоохранении очевиден, касается всего региона. Мы предприняли ряд шагов и по целевому набору, и по дополнительным бесплатным местам в медуниверситете, и по субсидированию приобретения жилья для медицинских сотрудников. Все это нужно распространять и в ЗАТО. Для этого региону нужны гибкие возможности, мы не делим жителей на тех, кто относится к области, и на тех, кто — к ФМБА», — подчеркнул губернатор.

Губернатор поручил областному минздраву подготовить перечень проблемных вопросов для выработки решений совместно с руководством ФМБА. В завершении Алексей Текслер отметил перспективы развития Трёхгорного, а также заявил, что все поручения находятся на его контроле.