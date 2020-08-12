«Динамики не хватает»: Алексей Текслер остался не доволен темпами реконструкции стадиона в Трехгорном

Губернатор продолжает рабочие поездки по области.

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Сегодня, 12 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер с раннего утра продолжил инспекцию муниципалитетов региона. Первой точкой на сегодняшний день стал ЗАТО Трехгорный.

Он успел осмотреть школу № 106, стадион «Труд», где в ранний час уже тренировались местные спортсмены, строящийся детский сад, а также местную школу искусств.

К слову, Алексею Текслеру очень понравился новый детский сад. Он отметил, что хоть это большой и серьезный объект, его построили за рекордно короткое время, а вот реконструкцией стадиона глава региона остался недоволен.

«Город развивается — это видно. Но понятно, что нужно набирать динамику. Я остался недоволен тем, что при школьных стадионах до сих пор не выполнено даже проектирование. Мне кажется, особенно на фоне детсада, который строят военные строители. Стройка началась в этом году и уже заканчивается. Это большой и серьезный объект. А тут динамики не хватает», — отметил Алексей Текслер.

Также состоялся очередной «разворот»: глава региона посетил местный памятник ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И лишь после этого Алексей Текслер посетил администрацию Трехгорного, чтобы обсудить все важный вопросы с его главой.

«Мы серьезно поговорили с главой. Решили, что все планы, которые у нас есть, должны выполняться четко. И никакие отговорки не принимаются. В прошлом году говорили о подъездах к городу – ситуация уже улучшается. Есть проблемы по мосту. Есть ряд и других проблемных точек. Также важно не допустить сбоев по вывозу мусора. Это задача стоит перед администрацией города. Отдельная история — здравоохранение. Больше всего вопросов от жителей по этому поводу поступает. Это отдельная важная задача», — заявил губернатор Челябинской области.

Свою рабочую поездку Алексей Текслер продолжит уже в Катав-Ивановском муниципальном районе. Там он также посетит самые важные точки, которые требуют пристального внимания губернатора.