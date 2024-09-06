При проблемах с ДЭГ южноуральцам помогут на избирательных участках и в МФЦ

Обратиться за поддержкой можно в оба дня голосования

Южноуральцам, которые выбрали дистанционное электронное голосование и по каким-либо причинам не смогут самостоятельно проголосовать, нужно обратиться за помощью на любой избирательный участок.

Кроме того, жителям Челябинска и Магнитогорска помогут в офисах «Мои документы». В Челябинске — на улице Труда, 164 в оба дня голосования с 9:00 до 18:00. В Магнитогорске — на проспекте Карла Маркса, 79 и улице Зеленый Лог, 32 с 9:00 до 18:00 7 сентября, а 8 сентября — с 10:00 до 15:00.

Отметим, что более 171 тысячи избирателей проголосуют на выборах губернатора Челябинской области 7 и 8 сентября дистанционно. Наш регион стал вторым по количеству заявок на ДЭГ после Московской области.

На пост губернатора Челябинской области претендуют Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива»), Алексей Текслер («Единая Россия»).



Участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ) смогут выбрать своего кандидата на сайте vybory.gov.ru с 8:00 7 сентября до 20:00 8 сентября. Предварительно нужно будет пройти идентификацию личности.

