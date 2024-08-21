Южноуральская полиция перейдет на усиленный вариант несения службы на время выборов

Усиление коснется также периода проведения мероприятий, посвященных Дню знаний и празднованию 288‑летия Челябинска

Личный состав полиции Челябинской области будет переведен на усиленный вариант несения службы на период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, празднованию 288-летия Челябинска, а также выборам губернатора и органов местного самоуправления 7 и 8 сентября. Об этом сообщил генерал-майор полиции Игорь Белецкий в ходе заседания оперативного штаба по профилактике правонарушений.

В охране общественного порядка помимо сотрудников правоохранительных органов будут задействованы представители добровольных народных дружин, казачества и других общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций.

Так, мероприятия в честь Дня знаний пройдут более чем в 900 образовательных учреждениях области, в них примут участие свыше 400 тысяч учеников, из них порядка 43 тысяч первоклассников.

«Все школы и прилегающая территория перед линейками будут обследованы кинологами с применением служебных собак и взяты под круглосуточную охрану. Экипажи ДПС возьмут под контроль дорожное движение возле школ, будут приниматься меры по недопущению несанкционированных парковок», — говорится в сообщении.

В единый день голосования на территории региона отроется 2 275 избирательных участков. Сотрудники органов внутренних дел обеспечат сохранность бюллетеней с момента их завоза на УИКи и последующее их сопровождение после окончания голосования. Кроме того, полицейские и приданные силы возьмут под пристальный контроль пропускной режим на всех участках, для досмотра граждан приготовлены стационарные и ручные металлодетекторы.

Проведение на территории регионов выборов губернатора совпадает с празднованием 288-летия со дня образования Челябинска. К этому событию полицейские тоже готовятся заранее: обследуют локации массовых гуляний, принимают все необходимые меры для обеспечения жителям и гостям города безопасных условий пребывания на празднике. Личный состав ориентирован на незамедлительное оказание помощи людям.