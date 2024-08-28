Впервые голосующие южноуральцы получат сувениры на выборах губернатора

Памятные подарки приготовили в том числе для тех, кто воспользуется ДЭГ

Для впервые голосующих в Челябинской области подготовили подарки, причем их смогут получить даже те, кто проголосует в дистанционном формате.

Как рассказали в облизбиркоме, на предстоящих выборах губернатора впервые пришедшие на участки молодые избиратели на память об историческом событии получат портативные колонки.

«Впервые голосующий избиратель — это гражданин, проживающий на территории Челябинской области, которому исполнилось 18 лет в период с 15 марта по 8 сентября 2024 года включительно. Тем, кто проголосует очно, сувенир вручат сразу после голосования на избирательном участке», — рассказали в избиркоме.

Те, кто проголосует дистанционно (ДЭГ), сувенир смогут получить 7 или 8 сентября на своем избирательном участке по месту регистрации.

«Для этого необходимо быть включенным в список ДЭГ и предъявить скриншот о голосовании с портала „Госуслуги“», — уточнили в комиссии.

Узнать, где находится ваш избирательный участок, можно на сайте ЦИК России.

Всего в Челябинской области на предстоящих губернаторских выборах впервые смогут проголосовать порядка 20 тысяч человек.