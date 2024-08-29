Бюллетени по выборам губернатора Челябинской области переданы в ТИКи

Для выборов высшего должностного лица региона их изготовлено 2 589 650 штук

До выборов высшего должностного лица Челябинской области осталось девять дней. Сегодня, 29 августа, в территориальные избирательные комиссии переданы 2 миллиона 589 тысяч 650 бюллетеней, подготовленных для голосования на выборах губернатора, сообщили в региональном избиркоме.

Бюллетени напечатаны на белой бумаге с фоновой защитной сеткой зеленого цвета, что обеспечивает защиту от подделки. Добавим, 642 тысячи 679 бюллетеней предназначены для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Передача бюллетеней сотрудникам спецсвязи прошла при участии членов избирательной комиссии Челябинской области. Теперь на цельнометаллических машинах по согласованному маршруту бюллетени не позднее 1 сентября доставят в 51 ТИК. В участковые комиссии они поступят 5 сентября 2024 года.

С момента получения бюллетеней комиссии будут находиться под охраной сотрудников правоохранительных органов.

Выборы губернатора пройдут 7 и 8 сентября 2024 года. На пост баллотируются Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПРР), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») и действующий губернатор Алексей Текслер («Единая Россия»).