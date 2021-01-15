Многоквартирные дома по улицам Мира, Румянцева, Богдана Хмельницкого остались сегодня без электричества. По нашим данным, в районе вышел из строя трансформатор.
«Полчаса назад пришли домой, а света нет. И так в целом квартале», — рассказали ИА «Первое областное» жильцы дома по улице Богдана Хмельницкого.
Электричество восстановили, а вот тепло в жильцам по улице Винницкого еще ждут.
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