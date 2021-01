Мультфильм южноуральских школьниц вошел в шорт-лист американского фестиваля

Кроме того, благодаря поддержке социальный ролик может стать победителем

Мультфильм школьниц из Верхнего Уфалея Челябинской области вошел в шорт-лист X Американского фестиваля минутного короткометражного кино и анимации Just A Minute Film Festival и даже претендует на победу. По словам руководителей детской медиастудии K.I.D. — Studio, воспитанницами которой являются девочки, минутный ролик был создан во время карантина.

We even didn’t notice it... (Мы даже не замечали этого...) — так называется социальный мультфильм сестер Мухамедхановых — 11-летней Виолетты и 9-летней Эвелины. Ролик о том, что этот мир принадлежит не только людям, и главная героиня — маленькая гусеница — очень страдает от необдуманных действий человека и даже едва не погибает под ногами детей.

«Вы думаете, мир принадлежит только вам? Вовсе нет! В нем множество самых разных существ: больших и маленьких. Мы не всегда замечаем, что наносим вред природе. Самое время стать более ответственными! Правда кроется в мелочах!»— гласит описание короткометражки.

Как отмечают руководители студии, в этом году на фестиваль поступило огромное количество заявок от профессионалов и любителей из самых разных стран.

«Присланные работы отбирали профессионалы и составили шорт-лист из 60 лучших и самых нестандартных работ, в числе которых и наш социальный ролик. Целью фестиваля является обмен опытом в создании короткометражного кино / анимации и привлечения внимания к важным социальным проблемам через кинематографическое произведение»,— говорят в студии.

Победитель будет выбран по результатам голосования, которое продлится до 28 февраля. Голосовать можно здесь. Кроме того, по данным организаторов фестиваля, каждую неделю любой голосующий сможет получить 20$. Выбирать счастливчика будут в случайном порядке. О том, как голосовать, руководители студии пообещали рассказать позже.



Отметим, этот конкурс уже не первый для юных создательниц короткометражек. Их мультфильмы уже побеждали в различных конкурсах.