Владимир Якушев поздравил южноуральцев с годовщиной образования Челябинской области

17 января область отметит 87-летие

В воскресенье, 17 января, Челябинская область отметит 87 лет со дня образования. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил южноуральцев с годовщиной и отметил, что день создания Челябинской области открыл новую страницу в истории Южного Урала, поскольку в 30-е годы прошлого века регион стал одним из главных промышленных центров страны.

«Значение Челябинской области для России трудно переоценить. Регион занимает ведущие позиции в металлургии, машиностроении, многих других отраслях. Выдающаяся роль принадлежит ему в создании и совершенствовании ракетно-ядерного щита страны. Особых слов заслуживают люди Южного Урала. У них самобытный характер — твердый, мужественный и открытый. Отсюда замечательные достижения во всех сферах деятельности — от искусства до промышленности, от спорта до образования и науки. Имена Григория Носова, Виктора Макеева, Евгения Забабахина, Анатолия Карпова, Лидии Скобликовой, Константина Чуманова навсегда стали гордостью страны»,— отметил Владимир Якушев.

По словам полпреда президента Российской Федерации, Челябинская область — мощный и динамичный регион, где успешно реализуются национальные проекты, проводится модернизация промышленности и решаются оставшиеся от прошлых лет экологические проблемы.

«Уверен, что Южный Урал ждут новые успехи и достижения. Залог тому — труд и талант его жителей, их любовь к своему краю. Желаю южноуральцам здоровья и процветания, счастливой и долгой жизни на родной земле!»— поздравил Владимир Якушев.

Напомним, Челябинская область была образована 17 января 1934 года из южных районов упраздненной Уральской области.