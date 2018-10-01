/ Борис Дубровский обсудил с президентом Татарстана векторы сотрудничества

Южноуральский регион хочет перенять опыт у приволжского.

Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Магнитогорск. Высокопоставленный чиновник встретился с представителями правительства Челябинской области, администрации города металлургов, а также губернатором Борисом Дубровский. Глава региона, приветствуя гостя, отметил, что в планах руководства Челябинской области сделать регион таким же привлекательным, каким сейчас является Татарстан.

У нас неодинаковые базы, но есть много общего в плане конкурентных преимуществ. Поэтому мы стремимся перенять опыт коллег из Татарстана в плане создания комфортных условий для инвесторов, увеличения объемов жилищного и социального строительства, поиска и реализации новых форм и подходов в развитии агропромышленного комплекса. Особое внимание, ввиду предстоящих в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС, уделяем опыту Казани при проведении международных мероприятий. — сказал Борис Дубровский.

Кроме того, Борис Дубровским отметил, что между регионами были сделаны важные шаги по взаимному сотрудничеству. Так, например, в начале августа этого года было подписано соглашение между Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и Федеральным ядерным центром в Снежинске. Губернатор так же подчеркнул важность развития гуманитарных связей, прежде всего в сфере образования, культуры и здравоохранения.

В связи с этим Борис Дубровский предложил провести Сабантуй в 2020 году на территории Челябинской области. Инициативу губернатора поддержала председатель южногоуральского Конгресса татар Лена Колесникова.