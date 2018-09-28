/ Губернатор проводит экстренное совещание по решению мусорной проблемы в Челябинске

Глава региона совершил объезд по районам сразу после командировки.

Губернатор Борис Дубровский вернулся из деловой поездки в Японию. Первым делом глава региона поинтересовался, как меняется ситуация с мусорным коллапсом. Губернатор организовал объезд города. Начал он с посещения уже закрытой городской свалки, которую готовят к рекультивации.

Борис Дубровский также заехал в микрорайон Тополиная аллея, изучил текущую ситуацию с вывозом мусора в жилом квартале. Далее глава региона побывал на новом полигоне ТБО в Полетаево, который с сентября текущего года принимает твердые отходы из Челябинска. На текущий момент через полигон ежедневно проходит до 200 мусоровозов. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе главы региона.

Итоги объезда губернатор обсуждает на закрытом совещании, где присутствуют все заинтересованные в решении проблемы.